Dünya Kupası finali ile 1 haftalık tatil 7 bin 500 euro!

T24 - Tur şirketleri 11 Haziran’da Güney Afrika’da başlayacak 2010 Dünya Kupası kapsamında 2 bin 500 euroya, kent turları, safari ve 2 grup maçı heyecanını yaşama fırsatı sunuyor. 11 Temmuz tarihinde oynanacak olan Dünya Kupası final maçı ve 1 haftalık tatili içeren 7 bin 500 euro değerindeki paket alternatifinin de sunulduğunu ifade eden Tur Operatörleri Birliği Platformu Başkanı Cem Polatoğlu, şu ana kadar tanınmış 11 iş adamının final turuna katılacağını da ifade etti.





Tur Operatörleri Birliği Platformu Başkanı Polatoğlu, 2010 Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala birbirinden heyecanlı geçmesi beklenen maçları tribünden izlemek isteyen futbol severlerin tur şirketlerine müracaat ettiğini belirtti.





Bu talepleri düşünerek aylar öncesinden şampiyonanın hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Polatoğlu, Türkiye’nin de kupada yer alacağı düşüncesiyle yaklaşık 47 bin kişilik otel rezervasyonu yaptırdıklarını ancak katılamayınca bu sayıyı sadece taleplerle sınırlı tuttuklarını kaydetti.





Talep doğrultusunda Türkiye’den 2 bin civarında kişiyi şampiyonayı izlemek için Güney Afrika’ya götüreceklerini belirten Polatoğlu, şöyle devam etti:





"Gitmek isteyen kişiler için 2 bin 500 euroluk tur paketi hazırladık. Paket kapsamında Güney Afrika’da bir hafta konaklama yapılacak. Bu süre içinde Johannesburg, Protoria, Cape Town gibi kentler gezilecek. Gezilerin yanı sıra safari turları da düzenlenecek. Ayrıca bir hafta içerisinde açılış maçı hariç olmak üzere istenilen iki farklı grup maçı da tribünden izlenerek, dünya kupası heyecanı yerinde hissedilecek."







Final maçı 7 bin 500 euro







Polatoğlu, grup maçları dışındaki karşılaşmaları izlemek isteyenler için de şirketlerin farklı seçenekler sunabileceğini belirtti.





Final maçını izlemek isteyenler için de hazırlık yaptıklarını ifade eden Polatoğlu, "Final maçını tribünden izleyerek tarihi bir ana tanıklık etmek isteyenlerin 7 bin 500 euro ödemesi gerekiyor. Bir haftalık turu kapsayan bu fiyatın içinde maraton tribününden alınan 2 bin 500 euro değerindeki bilet ile 5 yıldızlı otelde konaklama ve kent turları da dahil" dedi.





Polatoğlu, final turuna şu ana kadar 11 tanınmış iş adamının katılacağını bildirdiğini belirterek, şampiyonanın heyecanı arttıkça bu sayının 20’nin üstüne çıkacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.