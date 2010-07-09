Dünya kupası final hakemi belli oldu

T24 - İspanya ve Hollanda arasında oynanacak 2010 dünya kupası finalini İngiliz hakem Howard Webb'in yöneteceği açıklandı.



BBC Türkçe'nin haberine göre; Webb 1974'ten bu yana final yönetecek ilk İngiliz hakem olacak.Webb'in, yan hakemler Michael Mullarkey ve Darren Cann ile birlikte final karşılaşmasında görev alacağı belirtildi.



Webb 1974 Dünya Kupası finalini yöneten Jack Taylor'dan sonra bir final karşılaşmasında düdük çalacak ilk İngiliz hakem olacak. Güney Afrika'da şu ana dek üç maç yöneten Webb şu ana dek hiç kırmızı kart göstermedi ve penaltı noktasını göstermedi. Webb, Güney Afrika'da ilk olarak İspanya'nın İsviçre'ye 1-0'lık şok bir yenilgi yaşadığı maçı yönetmişti.



Webb ayrıca Slovakya'nın İtalya karşısındaki 3-2 kazandığı maçı ve Brezilya'nın Şili karşısında 3-0 galip geldiği maçlarda düdük çaldı. 1974 finalini yöneten İngiliz hakem Jack Taylor, Webb'in yönettiği maçlarda mükemmel bir performans gösterdiğini söyledi.







Vuvuzela eğitimi



Taylor BBC'ye yaptığı açıklamada, 'Howard'ı uzun süredir tanıyorum. Genç bir hakemken yükselişini ve yeteneğini görmüştüm. Fiziksel açıdan iyi durumda. Oyunu çok iyi okuyor. Bence ondan daha iyisini seçemezlerdi' dedi.



Eski bir polis memuru olan Webb hakemliğe 1990'lı yılların ortalarında başlamıştı. Webb 2003'ten bu yana da İngiliz Premiere Ligi'nde görev yapmaya başladı.



Bu arada Webb'in yardımcılığını yapacak Michael Mullarkey, turnuvadan önce aldıkları eğitimlerde vuvuzela gürültüsüne de alıştırıldıklarını söyledi.



Mullarkey, 'Çalışmalarımızı yaparken, FIFA yetkilileri hoparlörlerden vuvuzela gürültüsünün kaydını çaldı. Günde üç saat bu sese maruz kaldık ve hazırlanmamıza yardımcı oldu' dedi.





