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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı

Norveç, San Marino'ya 8 fark attı İngiltere son dakikada garantiledi Skrtel kendi kalesine attı, Slovakya kaybetti İSTANBUL, (DHA) - 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı

06 Ekim 2017 02:54

Norveç, San Marino\'ya 8 fark attı

İngiltere son dakikada garantiledi

Skrtel kendi kalesine attı, Slovakya kaybetti

İSTANBUL, (DHA) - 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde günün maçları tamamlandı.
Günün en gollü maçında, Galatasaraylı Martin Linnes\'in formasını terlettiği Norveç, C Grubu mücadelesinde deplasmanda San Marino\'yu 8-0 mağlup etti.
F Grubu karşılaşmasında ise İngiltere, 90+4\'üncü dakikada Harry Kane\'nin kaydettiği golle Slovenya\'yı 1-0 mağlup ederek grup liderliğini garantilemiş oldu. Grubun bir diğer maçında Martin Skrtel\'in formasını giydiği Slovakya, Fenerbahçeli oyuncunun son dakikada kendi kalesine attığı golle İskoçya\'ya 1-0 yenildi.
Günün diğer maçlarında ise sonuçlar şu şekilde:
C GRUBU
Azerbaycan - Çek Cumhuriyeti: 1-2
San Marino - Norveç: 0-8
Kuzey İrlanda - Almanya: 1-3
E GRUBU
Ermenistan - Polonya: 1-6
Karadağ - Danimarka: 0-1
Romanya - Kazakistan: 3-1
F GRUBU
İngiltere - Slovenya: 1-0
Malta - Litvanya: 1-1
İskoçya - Slovakya: 1-0

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