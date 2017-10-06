Norveç, San Marino\'ya 8 fark attı

İngiltere son dakikada garantiledi

Skrtel kendi kalesine attı, Slovakya kaybetti

İSTANBUL, (DHA) - 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde günün maçları tamamlandı.

Günün en gollü maçında, Galatasaraylı Martin Linnes\'in formasını terlettiği Norveç, C Grubu mücadelesinde deplasmanda San Marino\'yu 8-0 mağlup etti.

F Grubu karşılaşmasında ise İngiltere, 90+4\'üncü dakikada Harry Kane\'nin kaydettiği golle Slovenya\'yı 1-0 mağlup ederek grup liderliğini garantilemiş oldu. Grubun bir diğer maçında Martin Skrtel\'in formasını giydiği Slovakya, Fenerbahçeli oyuncunun son dakikada kendi kalesine attığı golle İskoçya\'ya 1-0 yenildi.

Günün diğer maçlarında ise sonuçlar şu şekilde:

C GRUBU

Azerbaycan - Çek Cumhuriyeti: 1-2

San Marino - Norveç: 0-8

Kuzey İrlanda - Almanya: 1-3

E GRUBU

Ermenistan - Polonya: 1-6

Karadağ - Danimarka: 0-1

Romanya - Kazakistan: 3-1

F GRUBU

İngiltere - Slovenya: 1-0

Malta - Litvanya: 1-1

İskoçya - Slovakya: 1-0