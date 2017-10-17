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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off kuraları belli oldu

İSTANBUL-(DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda eşleşmeler belli oldu

17 Ekim 2017 18:32

İSTANBUL-(DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda eşleşmeler belli oldu. İsviçre\'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi\'nde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan takımlar arasındaki eşleşmeler belirlendi. Rusya\'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası\'na Avrupa kıtasından play-off turunu geçen 4 takım daha katılacak. İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Kuzey İrlanda-İsviçre 
Hırvatistan-Yunanistan
Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti  
İsveç-İtalya 

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