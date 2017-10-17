Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off kuraları belli oldu

İSTANBUL-(DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda eşleşmeler belli oldu. İsviçre\'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi\'nde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan takımlar arasındaki eşleşmeler belirlendi. Rusya\'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası\'na Avrupa kıtasından play-off turunu geçen 4 takım daha katılacak. İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Kuzey İrlanda-İsviçre

Hırvatistan-Yunanistan

Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti

İsveç-İtalya