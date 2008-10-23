Dünya koroları İstanbul'da buluşacak

Dünyanın değişik ülkelerinden korolar, 5-9 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 1'inci Uluslararası Koro Günleri Festivali'nde buluşacak.



Yapılan açıklamaya göre, İspanya, İtalya, Polonya, Slovakya, Bulgaristan, Macaristan ve Türkiye'den 12 koro ve 400 koristin katılacağı festivalde, çok sesli müzik icra eden ve repertuvarlarında çeşitli türlerden çok sesli parçalar bulunan korolar yer alacak.



Festival çerçevesinde Şişli ve Kadıköy'deki salonlardaki konserlerin yanı sıra, sokak konserleri de gerçekleştirilecek. Feyziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Işık Lisesi'ndeki Muvaffak Benderli Salonu, Notre Dame de Sion Lisesi Konser Salonu, Miam desteğinde İTÜ'deki çeşitli konser salonları ile Bağdat Caddesi'nin ev sahipliği yapacağı konserlere giriş ücretsiz olacak.



Festivalin her yıl düzenlenerek, geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.







