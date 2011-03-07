Dünya Kadınlar Günü'nü dün kutlandı

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8 Mart hafta içine denk geldiği için dün düzenlenen mitingde ilk olarak Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde çalışırken sendikalı olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan ve açtığı dava neticesinde işe iade edilen Türkan Albayrak konuştu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Albayrak “Bedeller ödeyerek kazandığımız haklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Kadınlar her gün adına namus, töre denilerek katlediliyor. Dilimiz, kimliğimiz yok sayılıyor, asimilasyon politikaları ile egemenlerin istediği ‘uslu kadınlara’ çevrilmek isteniyoruz” dedi. Kadın emeğinin Torba Yasa ile tamamen kayıtdışı bırakıldığını ileri süren Albayrak, “Bunu kabul etmeyeceğiz” diye konuştu. Miting boyunca çeşitli müzik grupları da konser verdi. Katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti. Kadın polisler arama noktalarında, mitinge katılanları karanfillerle karşıladı.