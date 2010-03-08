Dünya Kadınlar Günü Konseri

T24 - Ankara'da bulunan 4 orkestranın sanatçılarının kurduğu ''Ensemble Ankara Yaylı Oda Orkestrası'', ilk konserini verecek.



Orkestra, ''Dünya Kadınlar Günü'' nedeniyle düzenlenen konserle yarın CSO Salonunda izleyici karşısına çıkacak.



Türkiye Filarmoni Derneğinin organize ettiği konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Bilkent Senfoni Orkestrası, Akademik Başkent ve opera orkestrası sanatçılarının oluşturduğu ''Ensemble Ankara'' adlı yaylı oda orkestrası sahne alacak.



CSO sanatçılarının oluşturduğu ''Ankyra Quartet'' önderliğinde kurulan Ensemble Ankara Yaylı Oda Orkestrası, ilk konseriyle Başkent seyircisini selamlayacak.



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyolonsel grup şefi olan ve orkestra şefliği de yapan Oğuzhan Kavruk yönetimindeki orkestra, klasik müziğin dönemlerinden pek çok bestecinin yaylı orkestra için bestelediği eserleri seslendirmeyi hedefliyor.