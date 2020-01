Dünya Kadınlar Festivali'ndeki tek Türk sanatçı olacak

İZMİR, (DHA)- İNGİLTERE\'nin başkenti Londra\'da 21 Ekim\'de başlayacak Dünya Kadınlar Festivali\'nde İzmirli piyanist ve besteci Elif Karlıdağ, Türk kadının tek temsilcisi olacak. Çalan ve söyleyenlerin tamamının kadın olduğu festivalde \'imagination- hayal etmek\' adlı eseri seslendirilecek olan Karlıdağ, \"Bu önemli festivalde Türk kadınını temsil etme onurunu yaşayacağım\" dedi.

Geçen yıl ekim ayında Londra\'da \'Troposfer\' adlı eseriyle \'Music in Step with the Times\' adlı konserde yer alan ve bestesi seslendirilen tek Türk sanatçı olan Elif Karlıdağ, başarılarına yeni bir halka daha ekleyecek. Yazdığı oda müziği ve piyano eserleri çeşitli lokasyonlarda seslendirilen İzmirli sanatçı Londra\'da gerçekleşecek Dünya Kadınlar Festivali\'nde (Women of the World) bu festival için özel bestelediği eseriyle yer alacak. Büyük bir heyecan yaşadığını belirten İzmirli sanatçı Karlıdağ, şöyle dedi:

\"Dünya Kadınlar Festivali için 9 kadın besteci tamamen bu konser için 4 kadın şairin eserlerine beste yaptık. Festivalde tüm çalan ve söyleyenler kadın. Şailer 18 ve 19\'uncu Yüzyıl\'da yaşamış kadın şairler. Benim seçtiğim şair ABD\'de kitabı basılmış ilk siyahi kadın şair. Eserimin adı \'Imagination\' (Hayal etmek). Eser; hayal ederek nerelere varabileceğimizi, bizi hayallerimizin nereye taşıyacağını ve hayat olduğu sürece umudun olduğunu anlatıyor. Konser 21 Ekimde Londra Kings Place\'ta. Eserim soprano Elinor Jane Morgan ve piyanist Elsbeth Wilkes tarafından seslendirilecek. Dünya Kadınlar Festivali\'nde yer alacak tek Türk besteci benim. Türk kadınını temsil edeceğim için çok gururlu bir o kadar da heyecanlıyım.\"

