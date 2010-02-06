Dünya Kadın Sünnetiyle Mücadele Günü

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Etkileri hayat boyu sürüyor

Kitabı Wüstenblume'de (Çöl Çiçeği) sünnet edilmesiyle yaşadığı travmayı anlatan Waris Dirie, kitabın filmleştirilmesiyle çok daha geniş kitlelerin konuya dikkatini çekmeyi başarmıştı. Dirie şimdi de önayak olduğu kampanya sayesinde kadın sünnetinin önüne geçilmesi için destek olmayı hedefliyor. Ünlü top model, kadın sünnetine karşı politikacıların tutumunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Somali asıllı Avusturyalı top model "Elinde kadın sünnetini durduracak gücü olanların bu konuda hiçbir şey yapmadığını ve politikacıların bu konuya kayıtsız kaldığını" kaydetti.Dünya üzerinde sünnet edilmiş yaklaşık 150 milyon kadın yaşıyor. BM Çocuklara Yardım Kuruluşu UNICEF'in verilerine göre, her yıl bu rakama yaklaşık 3 milyon yeni vaka ekleniyor. Bu, her gün yaşları 5 ile 9 arasında değişen 8 bin kız çocuğunun, çoğu zaman hijyen koşullarından tamamen uzak bir şekilde, bıçak ve jiletlerle sünnet edildiği anlamına geliyor.Bu çocukların bir bölümü uygulamanın ardından kan kaybından ya da enfeksiyonlara bağlı olarak hayatını kaybederken, geri kalanları hayat boyu fiziksel ve psikolojik sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Dindirilemeyen ağrılar, kronik enfeksiyonlar, HIV gibi bulaşıcı virüslere maruz kalmak ve doğum sırasında yaşanacak problemler ise bu çocukları bekleyen tehlikelerden sadece birkaçı.Kadın ve insan hakları örgütü Terre des Femmes yetkilileri, Almanya'da yaşayan göçmenlerin arasında da yaklaşık 20 bin sünnet edilmiş kadın ve kız çocuğunun bulunduğunu tahmin ediyor.Kadın sünnetine en çok Afrika’nın batısı ve kuzey doğusunda bulunan Müslüman ülkelerde rastlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre Mısır, Sudan, Etiyopya, Somali, Mali, Gine ve Sierra Leone'de 15 ila 49 yaşları arasındaki kadınların yüzde 90'ını sünnet edilmiş durumda. Arap Yarımadası'nın güneyinde özellikle Yemen'de, ayrıca Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde de birçok sünnet edilmiş kadın bulunuyor. Uygulamaya Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları ülkelerin yanı sıra Hıristiyan ve diğer dinlere mensup toplumlarda rastlanıyor.