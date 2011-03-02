Dünya kaç para eder?

T24 - Bir astrofizikçi Dünya'nın değerini hesaplamak üzere bir formül geliştirdi. Astrofizikçi Greg Laughlin Dünya'nın değerini hesaplamak üzere bir formül geliştirdi ve buna göre Dünya'nın değeri 3500 trilyon euro.





Laughlin, gezegenin yaşını, büyüklüğünü, sıcaklığını, kütlesini ve diğer istatistiklerinin toplamını formülüyle hesaplayarak bu veriye ulaştı ve Dünya'nın en pahalı gezegen olduğu sonucuna vardı.

Laughlin'e göre, Mars'ın değeri yaklaşık 12 bin euro iken, Venüs'ünki bir peniden az. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, evrende yaşama müsait olmayan iklimleri nedeniyle yüksek fiyatlı olmayan çok sayıda gezegen bulunuyor.

California Üniversitesi profesörü Laughlin, NASA'nın Kepler uzay aracının keşiflerini değerlendirmek üzere kullanılan denklemi icat eden kişi. Kepler, iki yıl önce yörüngeye ulaştı ve bir yıl sonra Laughlin Kepler'in keşfettiği dünya benzeri gezegenler için fiyat etiketi yaratmaya karar verdi. O zaman, Güneş Sistemi dışında bulunan Gilese 581 c, Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olarak kabul ediliyordu, ama değeri sadece 117 euro iken, KOI 326.01'in değeri 176 bin euro olarak belirlendi.

Yıldız ne kadar yaşlı olursa değeri o kadar fazla oluyor, çünkü olgunlaşma şansına sahip oluyor. O zaman kütle hesaba katılıyor ve genel olarak Dünya ile aşağı yukarı aynı büyüklüğe sahipse bu yaşama uygunluk açısından iyi bir büyüklük olarak kabul ediliyor. Laughlin, yıldızın yarattığı enerji miktarını ve sıcaklıklarının yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini de hesaba katıyor. Profesör, bunun sonucunda değeri 70 milyon eurodan daha fazla olan gezegenler üzerinde çalışmaya değer.

Laughlin, "Formül Dünya'nın ne kadar kıymetli olduğunu farketmenizi sağlıyor" diye ekliyor.