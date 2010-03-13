T24 - 12 Mart, Dünya İnternet Sansürü ile Mücadele Günü. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, konuyla ilgili raporunda Türkiye ile Rusya’nın gözetim altında olduğunu belirtirken, Çin’i sert şekilde eleştirdi.



12 Mart geçen sene Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından “Dünya İnternet Sansürü ile Mücadele Günü” ilan edilmişti.



Örgüt, bu vesilesiyle hazırladığı raporda, “İnternet, özgür bilgilere erişim mücadelesinin sürdürüldüğü bir alan haline gelmiştir. İnternet kontrolünü genişleten ülkelerin sayısı artmaktadır. Ama aynı zamanda bu sansür uygulamalarına karşı harekete geçen, dayanışma içinde hareket eden internet kullanıcılarının sayısı da artmaktadır” ifadelerini kullandı.





2009’da internet sansürü arttı



Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün “İnternetin düşmanları” adını verdiği raporuna göre, 2009 yılında 60 ülke internete sansür uyguladı. Örgüt, internetteki görüşleri nedeniyle tutuklanan muhalif yazarların ve blog yazarlarının sayısının geçen yıl 120’ye ulaştığını açıkladı.



Tutuklanan internet yazarlarının sayısı 2008 yılında ise 70’ti. Rejime muhalif internet kullanıcılarının hapis cezasına çarptırıldığı ülkelerin başında ise Çin geliyor. Örgütün verilerine göre, 2009 yılında Çin’de 72, Vietnam’da 17 ve İran’da 12 internet kullanıcısı tutuklandı.





Çin kontrolleri sıkılaştırıyor



Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü aralarında Çin, İran, Kuzey Kore, Türkmenistan, Küba, Suudi Arabistan gibi ülkelerin bulunduğu 12 ülkede internet kullanıcılarının sistematik olarak kontrol altında tutulduğunu ve arzu edilmeyen bilgilere, gelişmiş bir teknik gerektirmesine rağmen sansür uygulandığını açıkladı.



Çin ve Özbekistan gibi ülkelerde interneti ülke içi bir ağ haline getirme eğilimi olduğuna dikkat çeken örgüt, Kuzey Kore, Myanmar, Türkmenistan’da ise halkın büyük çoğunluğunun internette dünya ile bağlantısının kesildiği vurguladı. Örgütün Basın Sözcüsü Anja Viohl, “Bu ülkelerde kontrol ve gözetleme ağı o kadar güçlü ki, internet nerdeyse ülke içi bir ağ haline geldi” dedi.



Deutsche Welle’nin Çince Yayınlar sorumlusu Adrienne Woltersdorf ise Çin'deki sansürün boyutlarını, “Komünist hükümetin uyguladığı sansür neredeyse bütün yabancı internet sitelerini kapsıyor. Çince bir internet adresine sahip olmayan siteler Çin’de okunamıyor ve bu sitelere erişim tamamen engelleniyor” sözleriyle anlattı.



BBC ya da Voice of America gibi diğer uluslararası medya organları da Çin’de aynı kaderin kurbanı. Rejim tarafından arzu edilmeyen eleştirel görüşlerin silinmesinin yanı sıra, yabancı menşeli eleştirilere de Çin'de erişilemiyor. ABD, Çin’deki internet sansürü nedeniyle, kendi alanında bir ilk başlatarak, Dünya Ticaret Örgütü’ne başvuruda bulunmayı planlıyor.





Türkiye ve Rusya özel gözetim altında



Ayrıca Avustralya, Güney Kore, Türkiye ve Rusya gibi demokratik rejimle idare edilen ülkeler de Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafında yakından izleniyor.



Örgüt, gerekçesinde Rusya'da internetin siyasi propaganda aracı haline getirilmek istenmesine dikkat çekerken, Türkiye'de ise azınlık hakları ya da ordu konusunda eleştiriler görüşler ya da Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerdiği gerekçesiyle çok sayıda internet sitesinin yasaklandığını vurguladı.





