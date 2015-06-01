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Dünya
Deutsche Welle

Dünya İklim Zirvesi'ne hazırlık

190 ülkenin temsilcileri aralık ayında Paris'te yapılacak Dünya İklim Zirvesi'ne hazırlık konferansında biraraya geldi.

01 Haziran 2015 16:01

190 ülkenin hükümet temsilcileri 90 sayfalık metin taslağı üzerinde çalışacak,
önerileri belirleyip aralık ayında yapılacak zirveye dek somutlaştıracak.
Temsilciler görüş ayrılığı olan noktalar üzerinde de uzlaşma sağlanmasını
istiyor.

Paris'te yapılacak zirvede 2020 yılında yürürlüğe girecek iklim sözleşmesi
üzerinde uzlaşılması hedefliyor. Bu iklim sözleşmesi ile küresel ısınmasının
2 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor. Sözleşmede ülkelerin
karbondioksit salınımı konusundaki hedeflerini kendilerinin belirlemesi
öngörülüyor. Ancak ülkeler arasındaki görüş ayrılığı büyük. Örneğin Çin
karbondioksit salınımının azaltılması için kendisine tarih olarak 2030'u
belirledi. Japonlar ise karbondioksit salınımını 2030'a kadar 2013'e oranla
yüzde 26 azaltmayı planlıyor. Kanada karbondioksit oranını 2005 yılına
oranla yüzde 30, AB ise 1990 yılına oranla yüzde 30 azaltmayı istiyor. 
 
Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace'e göre Çin bu yılın ilk dört ayında
karbondioksit salınımını yüzde 5 azalttı. Greenpeace'e göre bu bile önemli
bir rakam.   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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