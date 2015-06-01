Dünya İklim Zirvesi'ne hazırlık

190 ülkenin hükümet temsilcileri 90 sayfalık metin taslağı üzerinde çalışacak,

önerileri belirleyip aralık ayında yapılacak zirveye dek somutlaştıracak.

Temsilciler görüş ayrılığı olan noktalar üzerinde de uzlaşma sağlanmasını

istiyor.

Paris'te yapılacak zirvede 2020 yılında yürürlüğe girecek iklim sözleşmesi

üzerinde uzlaşılması hedefliyor. Bu iklim sözleşmesi ile küresel ısınmasının

2 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor. Sözleşmede ülkelerin

karbondioksit salınımı konusundaki hedeflerini kendilerinin belirlemesi

öngörülüyor. Ancak ülkeler arasındaki görüş ayrılığı büyük. Örneğin Çin

karbondioksit salınımının azaltılması için kendisine tarih olarak 2030'u

belirledi. Japonlar ise karbondioksit salınımını 2030'a kadar 2013'e oranla

yüzde 26 azaltmayı planlıyor. Kanada karbondioksit oranını 2005 yılına

oranla yüzde 30, AB ise 1990 yılına oranla yüzde 30 azaltmayı istiyor.



Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace'e göre Çin bu yılın ilk dört ayında

karbondioksit salınımını yüzde 5 azalttı. Greenpeace'e göre bu bile önemli

bir rakam.