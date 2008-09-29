Dünya ikincisi oldu

İşitme engellilere özel yarışların yer aldığı bir TV programını izledikten sonra sporcu olmaya karar veren milli atlet Erdal Düzenli, İzmir'de dün sona eren 1. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede üçüncü, maratonda da ikinci olarak, önemli bir başarıya imza attı.



Erdal Düzenli, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, 1 yaşında geçirdiği ateşli bir hastalık sonucunda işitme engelli olduğunu anlattı.



Koşmayı küçük yaşlardan bu yana sevdiğini, 1997 yılında TV izlerken Avrupa'da işitme engelliler arasındaki yarış yapıldığını görünce atlet olmaya karar verdiğini anlatan Düzenli, şöyle dedi:



''Okuldayken de hep koşardım, kendimi koşarken mutlu hissediyorum. Avrupa'daki yarışları görünce de bu işi yapmayı, kendimi bu işe vermeyi kararlaştırdım. Liseyi bitirdikten sonra, işsiz olduğum için evde canım sıkılıyordu, her gün koşuyordum. 2003 yılından bu yana atletizm takımıyla kamplara katılıyorum. Bugünlere gelmemde antrenörümün büyük emeği var. Daha önce iki uluslararası organizasyonda madalya kazandım. Şimdi emeklerimin karşılığını aldığım için çok sevinçliyim. Benim durumumda olanlara iyi bir örnek teşkil ettiğime inanıyorum.''



Federasyon Başkanı Aktaş



İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Oktay Aktaş, işitme engellilerde atletizm yarışmalarının Türkiye'de 2003'te başladığını, bu alanda gelişme göstermeye çalıştıklarını anlattı.



Aktaş, şu bilgileri verdi:

''Erdal, Ankaralı bir sporcu, çok sevecen bir ailesi var. 1 yaşında geçirdiği ateşli bir hastalık sonrası işitme engelli olmuş. Buradaki başarısı onun için sonuç değil, daha 21-22 yaşında. 5 bin metre, 10 bin metre ve maraton koşuyor. Gelecek yıl olimpiyat organizasyonunda da ondan madalyalar bekliyoruz. Atletizmde yeniyiz, ama Erdal gibi, Mahmut Kılıç gibi yetenekli sporcularımız var.''



1. Dünya Atletizm Şampiyonası organizasyonuna ilişkin de bilgi veren Aktaş, ''Biz organizasyonu aldığımızda bu kadar zor ve teferruatlı olduğunu bilmiyorduk. İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün desteği ile bu işin altından kalktık. İlk kez işitme engelliler arasındaki bir organizasyona bu kadar çok sporcu katıldı, 396 sporcu vardı. İzmir söz konusu olunca talep de yüksek oldu'' dedi.

