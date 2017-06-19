Dünya ikincisi Milli Takım İstanbul'da

Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar ikinciliği elde etti. Millileri, Atatürk Havalimanı'nda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılandı.

Türkoğlu, kazanılan başarıdan dolayı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü tebrik ederek kendisine plaket verdi. Ayrıca, TBF adına hazırlanan hediyeler sporculara dağıtıldı.

Başkan Uztürk, yaptığı açıklamada, "Takımımız, Avrupa şampiyonu olarak gücünü ortaya koymuştu. Bu nedenle Dünya Şampiyonası'nda kupanın favorilerinden biri bizdik. Dünya ikinciliği, 23 yaş altı gençler kategorisinde elde edilmiş en iyi derece." ifadelerini kullandı.

TBF Başkanı Türkoğlu ise şunları söyledi:

"Basketbolun geçtiği her noktada elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu, gurur duyulacak bir başarı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Son zamanlarda dünyanın her yerinde ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımız var. Federasyon olarak ülkemizi gururla temsil ettikleri için bu arkadaşlarımızın yanında olmak ve teşekkür etmek istedik. Bu başarılar bizleri gururlandırıyor."