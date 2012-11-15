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Spor

Dünya İbrahimovic'in İngiltere'ye attığı golü konuşuyor

Zlatan İbrahimovic, hazırlık maçında İngiltere'ye 25 metreden rövaşata gol attı

15 Kasım 2012 10:57

2014 Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlık niteliği taşıyan özel maçta İsveç, 2-1 yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi İbrahimovic'in inanılmaz performansıyla 4-2 mağlup etti.

Stockholm'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin dört golü de  Zlaten İbrahimovic'ten geldi. Yıldız oyuncu takımı adına 20, 77, 84 ve 90. dakikalarda attığı gollerle İngiltere'yi adeta tek başına devirdi.

İngilizler'in sayıları 35. dakikada Welbeck ve 38'de Steven Caulker'den geldi.

Attığı 4 golle geceye damga vuran Zlatan İbrahimovic'in 90. dakikada attığı gol uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinstendi.

Zlatan, kaleci Hart'ın boşa çıkıp uzaklaştıramadığı topu yaklaşık 25 metreden rövaşata ile ağlara gönderdi.

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