Dünya hız rekoru Metin Şentürk'ün

T24- Metin Şentürk, ''Dünya Görme Engelliler Sürat Rekoru''nu, İngiliz Mike Newman’a ait 284 kilometre hızın üzerine çıkarak kırdı.
Metin Şentürk bu rekoru elde etmek için, Türkiye'nin en ünlü pisti olan Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda bugün yapılan rekor sürüşü öncesi işadamı Fikret İnan'a ait iki Ferrari F430 model otomobille günde 9 saat çalıştı.
Kesin uydu sonuçlarının saat 14.00'de geleceğini belirten Şentürk, gazetecilerin sorularına da esprili yanıtlar verdi. Bir gazetecinin 'Rekoru kırdınız mı?' sorusuna Şentürk'ün yanıtı 'Kör müsün' oldu.