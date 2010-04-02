Dünya hız rekoru Metin Şentürk'ün

T24-

Metin Şentürk bu rekoru elde etmek için, Türkiye'nin en ünlü pisti olan Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda bugün yapılan rekor sürüşü öncesi işadamı Fikret İnan'a ait iki Ferrari F430 model otomobille günde 9 saat çalıştı.



Kesin uydu sonuçlarının saat 14.00'de geleceğini belirten Şentürk, gazetecilerin sorularına da esprili yanıtlar verdi. Bir gazetecinin 'Rekoru kırdınız mı?' sorusuna Şentürk'ün yanıtı 'Kör müsün' oldu.