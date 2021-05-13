"Dünya, Haziran’da aşı patlaması yaşar"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, ismini vermek istemeyen "Türkiye’nin yaptığı aşı bağlantıları, şirketlerle yapılan görüşmeler ve geleceğe ilişkin verilere sahip iki isim" ile yaptığı görüşmeyi aktararak, Haziran ortasında dünyanın aşı fazlasına ulaşacağı beklenti olduğunu aktardı.

Sarıkaya, "Dün Çin'den gelen Sinovac aşısını hatırlatarak, "Şimdi beklenti 8 bin litre damacana aşının gelmesi ki bu da 16 milyon doza denk geliyor… Diğer aşı üreticilerinin tedarikleri ise bu ay içinde gerçekleşecek gibi görünmüyor. Yani Biontech 20 milyon doz göndereceğini bildirdi. Her ne kadar, 'Hemen göndermeye hazırız, depolarımızda mevcut' açıklamaları yapılıyor olsa da 'Haydi gönder' denildiğinde Haziran ayını işaret etmiş. Türkiye bununla birlikte Johnson&Johson, Moderna, Astra Zeneca ile de anlaşmaya hazır olduğunu iletmiş. Astra Zeneca anımsanırsa AB ile tedarikini zamanında karşılayamadığı için ciddi sorun yaşadı; bir de 150 binde bir kişinin kanında pıhtı yarattığına yönelik bulgular da aşıya karşı refleks uyandırdı. Ancak İngiltere bu aşıyı kullandı. Astra Zeneca da AB başta olmak üzere diğer ülkeler de alım yapacak diye üretimini 2 milyar doza çıkardı. AB alımdan vazgeçince ciddi bir stok birikimi ortaya çıkmış" dedi.

Sarıkaya, ABD'de Johnson&Johson ve Moderna aşılarında üretim fazlası oluşmaya başladığını belirterek, "Buna bir de Türkiye’de de Faz-3 çalışmasına başlanacağı gibi ülkelerin yeni aşıları eklenmiş. Haziran ortasında dünyanın aşı fazlasına ulaşacağı beklentisi de buna dayanıyor. Umarım öyle olur, çünkü salgını önleyecek başka bir mekanizma elde kalmadı" ifadesini kullandı.

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