Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar altın madalya için mindere çıkacak
PARIS, (DHA)
Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası 85 kiloda, milli güreşçi Metehan Başar, yarı finalde Rus güreşçi Davit Chakvetadze'yi mağlup ederek finale yükseldi
21 Ağustos 2017 20:01
PARIS, (DHA)
Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası 85 kiloda, milli güreşçi Metehan Başar, yarı finalde Rus güreşçi Davit Chakvetadze\'yi mağlup ederek finale yükseldi.
Başar, finalde Alman Denis Maksymilian Kudla ile altın madalya için güreşecek.
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