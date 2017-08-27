Soner dünya üçüncüsü

55 yılın en iyi başarısı elde edildi

Kadınlar tarih yazdı

Grekoromen son yılların en iyi performansını sergiledi

Serbest Güreş Takımı dünya dördüncüsü oldu

Taha Akgül istediğini alamadı

Türk hakem şampiyonanın en başarılı hakemi seçildi

PARİS, (DHA)

Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi.

Dünya Güreş Şampiyonası\'nın son gününde milli güreşçi Soner Demirtaş bronz madalya maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Jabrayil Hasanov\'u 5-0 yenerek Dünya üçüncüsü oldu. Böylece 6 gün süren şampiyonada Türkiye 3 altın bir gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 55 yıl aradan sonra tarihi bir başarıya imza attı. Müsabakalar sonunda Grekoromen Güreş takımımız Dünya üçüncüsü, Serbest Güreş takımı dünya dördüncüsü ve Kadınlar Güreş Takımı dünya beşincisi oldu.

SONER DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Şampiyonanın son gününde Soner Demirtaş istediği başarıyı elde edemedi. Soner 1/8 turunda Moldovalı rakibini, çeyrek finalde İspanyol rakibini devirerek yarı finale yükseldi. Bu turda Rus rakibi Khetik Tsabolov\'u geçemeyen Soner, bronz madalya maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Jabrayil Hasanov\'u 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

55 YILIN EN İYİ BAŞARISI ELDE EDİLDİ

En son 1962 yılında yapılan Dünya Şampiyonası\'nda 3 altın, 5 bronz, bir gümüş madalya kazanan Türkiye, tam 55 yıl aradan sonra 3 altın bir gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

KADINLAR TARİH YAZDI

Yasemin Adar, Türkiye tarihindeki ilk altın madalyayı kazanırken, 48 kiloda güreşen milli sporcu Evin Demirhan bronz madalya kazandı. Böylece kadınlar branşında aynı şampiyonada iki madalya birden kazanarak da tarih yazılmış oldu. Öte yandan Kadınlar Güreş A Milli Takımımız tarihinde ilk defa beşinci olarak büyük bir çıkış yakaladı.

GREKOROMEN SON YILLARIN EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLEDİ

Grekoromen Güreş A Milli Takımı ise son yılların en iyi performansını sergiledi. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve Metehan Başar\'la iki altın ve Atakan Yüksel ile bir bronz madalya kazanan milli güreşçiler, Takım olarak da Dünya üçüncüsü oldu.

SERBEST GÜREŞ TAKIMI DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

Serbest Güreş A Milli Takımı ise daha önceki şampiyonalarda elde ettiği başarıları Dünya Şampiyonası\'nda gösteremedi. Bir gümüş, bir bronz ve üç dünya beşinciliği kazanan milliler toplamda 39 puan kazanarak 47 ülke arasında dördüncü sırada yer aldı. 40 puan alan Gürcistan takımının bir puan gerisinde kalan Türkiye kupayı kıl payı kaçırdı.

TAHA AKGÜL İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Türkiye adına mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül, istediği sonucu elde edemedi. Katıldığı her şampiyonada altın kazanan Taha, finale kadar getirdiği maçı son saniyelerde şanssız şekilde verdiği puanlarla şampiyonluğu rakibine kaptırdı ve dünya ikincisi oldu.

TÜRK HAKEM ŞAMPİYONANIN EN BAŞARILI HAKEMİ SEÇİLDİ

Öte yandan Türkiye adına Dünya Şampiyonası\'nda minderde hakemlik yapan Sadettin Yücel\'e şampiyonanın en başarılı üç hakeminden biri olarak seçildi. Sadettin Yücel\'e altın düdük hediye edilirken hediyesini Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç takdim etti.