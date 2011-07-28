-DÜNYA GÜNEŞ YÖRÜNGESİNİ BİR GÖKTAŞI İLE PAYLAŞIYOR NEW YORK (A.A) - 27.07.2011 - Dünya'nın, Güneş etrafında bir yıl içerisinde tamamladığı yörüngesini yaklaşık 300 metrelik bir göktaşı ile paylaştığı anlaşıldı. Dünya'nın önünde, gezegenimizin dönüş yönünde Güneş etrafında dönen bu göktaşı, NASA'nın WISE uydusu tarafından geçen yıl keşfedildi. Gök cismine, ''2010 TK7'' adı verildi. Keşif, Hawai'deki teleskopla yapıldı. Göktaşının konumu, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi bir saat kadranı gibi düşünüldüğünde, ortada Güneş bulunuyor ve çevresinde, bu göktaşı önde, Dünya genellikle iki saat dilimi arkasında saat yönünde dönüyor. Ancak Kanada Athabasca University'den Martin Conors'un verdiği bilgiye göre göktaşı bazen Dünya ile arasını açıyor. Keşif ile ilgili makale yarınki Nature dergisinde yayımlanacak. Gezegenlerin yörüngelerinde dönen bu göktaşlarına Truva atı adı veriliyor. Bu keşifle Dünya'nın yörüngesini bir göktaşı ile paylaşan, Güneş Sistemi'ndeki dördüncü gezegen olduğu anlaşıldı. Mars ve Neptün'ün yörüngelerini birkaç Truva atı tipi göktaşı ile paylaştığı biliniyordu. Jüpiter'in yörüngesinde ise bu türden yaklaşık 5000 göktaşı var. Dünya'nın yörüngesindeki Truva atını belirlemek oldukça güç oldu çünkü bu gök cismi Dünya'ya göre genellikle gündüz gökyüzü konumunda bulunuyor.