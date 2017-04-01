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Bilim / Teknoloji

"Dünya gezegen olmayabilir"

Astrofizikçi Tanne tarafından yayınlanan bir makalede, Dünya’nın bir gezegen olmayabileceği ileri sürüldü

01 Nisan 2017 23:55

Gezegenbilimciler tarafından düzenlenen bir kongrede gezegen statüsü geri alınarak “cüce gezegen” ilan edilen Plüton’un âhı tuttu! Astrofizikçi Michael Tanne tarafından yayınlanan bir makalede, Dünya’nın bir gezegen olmayabileceği ileri sürüldü.

Yersizşeyler adlı blogda çevirisi yayınlanan Michael Tanne imzalı makale, yıllardır statüsü hakkında sosyal ve bilimsel tartışmaların bitmediği Plüton’un “âhı tuttu” dedirtecek cinsten. Bilim insanı, 27 Nisan 2016 tarihinde keşfedilen 2016-HO3 adlı göktaşının yeni belirlenen yörüngesinin Dünya’ya eşlik etmesi nedeniyle, ciddi bir tartışmanın ilk kıvılcımını yakmış oldu. Makalede aktarıldığı kadarıyla, Dünya kendi yörüngesini göktaşlarından temizlememiş olduğu için statüsünün “gezegen”den “cüce gezegen”e indirilmesi gerekebilir.

 

‘Cüce gezegen’ olma kriteri de tartışmalı
 

Dünya Astronomi Birliği’nin 24 Ağustos 2006 tarihinde yayınlanan bildirisinde, bir gökcisminin gezegen olabilmesi için yörüngesini temizlemiş olması gerekiyor. Bu durumda Plüton’un statüsünü tartışmaya açan ve “cüce”leştirilmesine yol açan bilimsel şart, Dünya için de uygulanmak durumunda.
Caltech Bilim Akademisi’nden Mike Brown Plüton’un ölümünden kendisinin mesûl olduğunu söyleyerek bu konudaki sorumluluğu bizzat üstlenmişti. Aynı tarihlerde açıklama yapan Alan Stern, Kirby Runyon ve diğer bazı bilim insanlarıysa kararın tartışmalı olduğunu, yörünge temizleme kriterinin bilimsel bir yaklaşım içermediğini söylemişler ve bu teze karşı çıkmışlardı.

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