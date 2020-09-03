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Koronavirüs

Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 26 milyonu aştı

03 Eylül 2020 00:05

Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 26 milyonu geçti. Virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 865 bini geçti. 

Koronavirüs istatistiklerinin yayınlandığı Worldometers'ın paylaştığı verilere göre dünya genelinde 26 milyon 131 bin 456 Covid-19 vakası tespit edildi. 

Salgının merkez üssü konumundaki ABD, 6 milyon 290 bin 741 vaka ile ilk sırada yer alırken, 3 milyon 997 bin 865 vakanın bulunduğu Brezilya ikinci sırada, 3 milyon 848 bin 968 vakanın bulunduğu Hindistan üçüncü sırada, 1 milyon 5 bin vakanın bulunduğu Rusya da dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, 273 bin 301 vaka ile en çok vaka tespit edilen 18. ülke oldu. 

Vaka sayılarındaki mutlak  ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. Rusya
  5. Peru
  6. Güney Afrika Cumhuriyeti
  7. Kolombiya
  8. Meksika
  9. İspanya
  10. Şili
  11. Arjantin
  12. İran
  13. Birleşik Krallık
  14. Suudi Arabistan
  15. Bangladeş

 

 

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