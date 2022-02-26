Dünya genelinde 'savaşa hayır' gösterileri sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı, dünyanın bir çok ülkesinde protesto ediliyor. Perşembe gününden bu yana protestoların sürdüğü Rusya'da ise 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtildi.

Moskova'daki Puşkin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yönelik savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Polis sayısının, göstericilerden fazla olduğu görülürken, caddeye bazı giriş ve çıkışların polis barikatlarıyla kapatıldığı görüldü.

St. Petersburg'da da Nevskiy Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi "Savaşa hayır" sloganı attı. Polisler de protestoların gerçekleştiği bölgeye hoparlörler getirerek yüksek seste müzikle slogan seslerini bastırmaya çalıştı.

Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Yekaterinburg ve Novosibirsk gibi şehirlerde de gösteriler düzenlendi. Polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede çıktı.

Başkent dahil Rusya'nın çeşitli şehirlerinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen gösterilerde 1800'den fazla kişi gözaltına alındı. AFP, Rusya'daki savaş karşıtı protesto gösterilerinde perşembe gününden bu yana en az 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gürcistan'da dayanışma gösterisi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokağa binlerce vatandaş, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 3. gününde de protesto etti. Ellerinde Gürcistan ile Ukrayna bayrakları ve çeşitli pankartları taşıyan göstericiler, akşam saatlerinde parlamento önünde toplanarak Ukrayna ile dayanışma için gösteri düzenledi.

Times Meydanı

New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını başlattığı günden bu yana başkent Washington DC ve New York başta olmak üzere, ABD'nin birçok kentinde protestolar düzenleniyor.

İran

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, İran'ın başkenti Tahran'da protesto edildi. Ukrayna Büyükelçilik Binası önünde toplanan Ukrayna vatandaşları ve İranlılar, Rusya'ya tepki gösterdi. Ukrayna bayrağı taşıyan göstericiler, "savaşı durdurun" çağrısında bulundu.

Fransa

Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan göstericiler, Ukrayna'ya destek sloganları attı.

Göstericiler, "Savaşa hayır", "Dünya Putin'in durmasını istiyor", "Putin dur", "Ukrayna'ya destek" yazılı pankartlar taşıyarak Rusya'nın saldırısını protesto etti.

Strazburg kentinde düzenlenen gösteriye katılan Avrupa Konseyi nezdinde Ukrayna Daimi Temsilcisi Borys Tarasyuk, "Putin'in bu saldırının bedelini ödemesi ve uluslararası mahkemeye çıkarılması gerekiyor." dedi.

Bordeaux'daki protestoda da Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması talep edildi. Gösteriye katılanların arasında Paris Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo da yer aldı.

Lyon, Marsilya, Montpellier, Saint-Etienne ve Clermont-Ferrand gibi kentlerde de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteriler yapıldı.