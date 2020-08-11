Dünya genelinde Koronavirüs vakaları 20 milyonu aştı

Covid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 20 milyon 199 bin 230'a ulaştı. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 234 bin 445 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (3 milyon 57 bin 470), Hindistan (2 milyon 267 bin 153), Rusya (892 bin 654), Güney Afrika (563 bin 598), Meksika (480 bin 278), Peru (478 bin 24), Kolombiya (387 bin 481), Şili (375 bin 44), İspanya (370 bin 60), İran (328 bin 844), İngiltere (311 bin 641), Suudi Arabistan (289 bin 947), Pakistan (284 bin 660) ve Bangladeş (260 bin 507).

Türkiye'de vaka sayısı 241 bin 997'ye ulaştı. Vaka sayısı 200 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

İtalya (250 bin 825), Arjantin (246 bin 499), Almanya (218 bin 499), Fransa (202 bin 775).

Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 737 bin 49 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan 13 milyon 7 bin 290 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 7 milyon 191 bin 749 aktif vaka bulunuyor.