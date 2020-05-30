Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 6 milyonu aştı

Dünyada Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan kişi sayısı 6 milyon 33 bin 814'e ulaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre dünyada 3 milyon 5 bin 779 aktif vaka bulunuyor.

Yeni tip Koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 793 bin 530 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (468 bin 338), Rusya (387 bin 623), İspanya (285 bin 644), Britanya (271 bin 222), İtalya (232 bin 248), Fransa (186 bin 835), Almanya (183 bin 19) ve Hindistan (173 bin 491) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 162 bin 120'ye ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Peru (148 bin 285), İran (146 bin 668), Şili (90 bin 638), Kanada (89 bin 418), Çin (82 bin 999), Suudi Arabistan (81 bin 766), Meksika (84 bin 627), Pakistan (66 bin 457), Belçika (58 bin 61) ve Katar (52 bin 907)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 366 bin 350 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 2 milyon 661 bin 145 kişi iyileşti