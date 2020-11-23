Dünya genelinde Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 393 bin 678 oldu

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında, tespit edilen toplam vaka sayısı 58 milyon 986 bini aştı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1 milyon 393 bin 678 kişi olarak kaydedildi.

Virüs saptanan 40 milyon 767 bin 451 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 16 milyon 824 bin 883 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 588 bin 661 kişide Koronavirüs tespit edildi, salgın nedeniyle 262 bin 696 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısında ABD'den sonra gelen ülkeler

"Hindistan (9 milyon 140 bin 312 vaka 133 bin 773 ölü), Brezilya (6 milyon 71 bin 401 vaka 169 bin 197 ölü), Fransa (2 milyon 140 bin 208 vaka 48 bin 732) ölü), Rusya (2 milyon 89 bin 239 vaka 36 bin 179 ölü)"