Dünya genelinde en çok aşı yapılan ülkeler açıklandı

Ourworldindata.org sitesine göre, dünya genelinde 1,32 milyardan fazla doz Koronavirüs aşısı yapıldı. Çin, dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu ABD ile Hindistan izledi. Türkiye ise, dünyada sekizinci sırada yer aldı.

Dünya genelinde Koronavirüs'e karşı bugüne dek 1 milyar 320 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 332 milyon 960 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 261 milyon 600 bin ile ABD, 171 milyon 100 bin ile Hindistan, 53 milyon 330 bin ile İngiltere, 47 milyon 370 bin ile Brezilya, 35 milyon 80 bin ile Almanya, 25 milyon 600 bin ile Fransa, 25 milyon 240 bin ile Türkiye, 24 milyon 500 bin ile İtalya, 21 milyon 990 bin ile Endonezya, 21 milyon 790 bin ile Rusya, 21 milyon 230 bin ile Meksika, 19 milyon 830 bin ile İspanya, 16 milyon 260 bin ile Kanada, 15 milyon 710 bin ile Şili, 13 milyon 760 bin ile Polonya, 11 milyon 190 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 750 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 510 bin ile İsrail ve 10 milyon 130 bin ile Fas izledi.