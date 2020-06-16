Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8 milyona ulaştı. Covid-19 salgınında en fazla vakanın görüldüğü ülke, 2 milyondan fazla vaka sayısı ve 100 binden fazla can kaybıyla ABD oldu.

Çin’de başlayan ve Asya’da etkili olan virüsün merkezi Avrupa olmuştu. Şimdi ise virüsün yeni merkezinin Latin Amerika oldu. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Brezilya’da teyitli vaka sayısı 889.000, Peru’de 232.000 ve Şili’de 179.000.

Güney Asya’da da Hindistan’da sokağa çıkma yasakları uygulanmasına rağmen yeni vaka sayılarındaki artış endişeye neden oldu. Pakistan’da da bakanların, Temmuz ayı sonuna kadar vaka sayısının 1.2 milyona çıkabileceği uyarısı üzerinde ülkede bölgelere göre sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Virüsün ortaya çıktığı ve vaka artış hızının bir süre düştüğü Çin'de Pekin kentinde bir haftadan kısa süre içinde 100 yeni vaka tespit edildi. Pekin'de Koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırıldı.