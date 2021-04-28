Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 150 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 150 milyonu aştı. ABD, 32 milyon 957 bin 255 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Covid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 150 milyon 34 bin 213'e yükseldi.

Vaka sayısı sıralaması ise şöyle oldu:

ABD - 32 milyon 957 bin 255 Hindistan -18 milyon 368 bin 96 Brezilya - 14 milyon 446 bin 541 Fransa - 5 milyon 565 bin 852 Rusya - 4 milyon 787 bin 273 Türkiye - 4 milyon 751 bin 26 İngiltere - 4 milyon 411 bin 797 İtalya - 3 milyon 994 bin 894 İspanya - 3 milyon 504 bin 799 Almanya - 3 milyon 351 bin 474

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 158 bin 322 kişi yaşamını yitirdi, 127 milyon 546 bin 239 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 19 milyon 329 bin 652 Covid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.