Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 150 milyonu geçti

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Covid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 150 milyon 34 bin 213'e yükseldi.
Vaka sayısı sıralaması ise şöyle oldu:
- ABD - 32 milyon 957 bin 255
- Hindistan -18 milyon 368 bin 96
- Brezilya - 14 milyon 446 bin 541
- Fransa - 5 milyon 565 bin 852
- Rusya - 4 milyon 787 bin 273
- Türkiye - 4 milyon 751 bin 26
- İngiltere - 4 milyon 411 bin 797
- İtalya - 3 milyon 994 bin 894
- İspanya - 3 milyon 504 bin 799
- Almanya - 3 milyon 351 bin 474
Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 158 bin 322 kişi yaşamını yitirdi, 127 milyon 546 bin 239 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Halen 19 milyon 329 bin 652 Covid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.