T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 150 milyonu geçti

28 Nisan 2021 23:12

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 150 milyonu aştı. ABD, 32 milyon 957 bin 255 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Covid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 150 milyon 34 bin 213'e yükseldi.

Vaka sayısı sıralaması ise şöyle oldu:

  1. ABD - 32 milyon 957 bin 255
  2. Hindistan -18 milyon 368 bin 96
  3. Brezilya - 14 milyon 446 bin 541
  4. Fransa - 5 milyon 565 bin 852
  5. Rusya - 4 milyon 787 bin 273
  6. Türkiye - 4 milyon 751 bin 26
  7. İngiltere - 4 milyon 411 bin 797
  8. İtalya - 3 milyon 994 bin 894
  9. İspanya - 3 milyon 504 bin 799
  10. Almanya - 3 milyon 351 bin 474

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 158 bin 322 kişi yaşamını yitirdi, 127 milyon 546 bin 239 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 19 milyon 329 bin 652 Covid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Covid-19Koronavirüs150 milyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24