Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler yarım milyonu aştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan 501 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde vaka sayısı da 10 milyonu aştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan Covid-19 salgınında son verilere göre 501 binden fazla insan hayatını kaybetti.

ABD, vaka sayısı ve can kayıplarının en fazla olduğu ülke oldu.

En çok sayıda kişinin öldüğü 10 ülke ise şöyle: