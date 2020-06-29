Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler yarım milyonu aştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan 501 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde vaka sayısı da 10 milyonu aştı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan Covid-19 salgınında son verilere göre 501 binden fazla insan hayatını kaybetti.
ABD, vaka sayısı ve can kayıplarının en fazla olduğu ülke oldu.
En çok sayıda kişinin öldüğü 10 ülke ise şöyle:
- ABD: 125.803
- Brezilya: 57.622
- Britanya: 43.634
- İtalya: 34.738
- Fransa: 29.781
- İspanya: 28.343
- Meksika: 26.648
- Hindistan: 16.475
- İran: 10.508
- Belçika: 9. 732