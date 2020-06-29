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Koronavirüs

Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler yarım milyonu aştı

ABD, Brezilya ve Britanya en fazla ölümün yaşandığı ülkeler oldu

29 Haziran 2020 13:57

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan 501 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde vaka sayısı da 10 milyonu aştı. 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan Covid-19 salgınında son verilere göre 501 binden fazla insan hayatını kaybetti. 

ABD, vaka sayısı ve can kayıplarının en fazla olduğu ülke oldu. 

En çok sayıda kişinin öldüğü 10 ülke ise şöyle:

  • ABD: 125.803
  • Brezilya: 57.622
  • Britanya: 43.634
  • İtalya: 34.738
  • Fransa: 29.781
  • İspanya: 28.343
  • Meksika: 26.648
  • Hindistan: 16.475
  • İran: 10.508
  • Belçika: 9. 732

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