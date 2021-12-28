Dünya geneli günlük Covid vakaları rekor kırdı; ölümlerde belirgin artış yok

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Yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) ortaya çıkışı üzerinden neredeyse iki yıl geçerken bu pazartesi (27.12.2021), dünya geneli günlük Covid-19 vakaları 1.44 milyonu geçerek yeni bir rekor kırdı.

Bloomberg’de yer alan habere göre, dünya geneli günlük Covid-19 vakaları, 2020’nın Aralık ayında Türkiye’nin günlük vakalarını yeniden güncellenmesiyle rekor seviyeye yükselmişti. Koronavirüs’ün Omicron varyatının hızla yayılmasıyla bu rekor kırılarak, 27 Aralık Pazartesi günü dünyada 1.44 milyondan fazla Covid vakası tespit edildi.

Dünyada yedi günlük Covid vaka ortalaması, bir ay önceye göre yüzde 49 artarak pazartesi günü 841 bin olarak belirledi.

"Ölümlerde belirgin bir artış yok"

Araştırmalar, Omicron varyantının 70 kat daha bulaşıcı olduğunu gösterse de, özellikle hatırlatıcı doz dahil aşılarını olan kişiler için, eski varyantlar kadar ağır hastalığa neden olmadığı görülüyor.

Dünya geneli vaka artışı endişe verici düzeyde görülse de günlük Covid-19 kaynaklı ölümlerde belirgin bir artış olmaması umut veriyor. Günlük Covid-19 ölümleri ortalaması, ekim ayının ortasından bu yana 7 bin olarak seyrediyor.

2022’ye girmeye günler kala, Omicron varyantının hastaneye yatış ve ölümlere etkileri her ülkede incelenecek.