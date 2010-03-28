Dünya, geleceği için 1 saat karanlıkta kaldı

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Kampanya kapsamında ışıklarını bir saatliğine söndüren Empire State Binası, Tapei 101 Gökdeleni, Eyfel Kulesi, Buckingham Sarayı gibi dünyaca ünlü yapılara bu sene Boğaziçi Köprüsü de eklendi.Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen ''Dünya Saati'' eylemine 120'yi aşkın ülkedeki yaklaşık 4 bin kent katıldı.Yeni Zelanda'nın Chatham takım adalarından başlayarak, kentlerin kendi yerel saatlerine göre 20:30-21:30 arasında katıldığı ''Dünya Saati'' eyleminde Opera Evi (Sidney), Yasak Şehir (Pekin), Eyfel (Paris), Kolezyum (Roma), Big Ben (Londra), The Empire State Building (New York) gibi dünya çapında tanınmış bina ve yapılarda ışıklar bir saat süreyle kapatıldı.Çeşitli ülkelerde insanların konutlarda ışıklarını söndürerek ''Dünya Saati'' eylemine katıldığı görülürken, İstanbul'da da Boğaziçi Köprüsü'nün dekoratif amaçlı ışıkları TSİ 20.30'da söndürüldü.WWF Uluslararası Direktörü James Leape, bu gece yüz milyonlarca kişinin ışıklarını kapatarak seslerini yükselttiğini belirterek, ''Bu basit bir eylem, ancak harekete geçilmesi için güçlü bir çağrı'' dedi. WWF yetkilileri, eylemin yüz milyonlarca kişi tarafından paylaşılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.İlk kez 2007'de, Sidney'de başlayan ''Dünya Saati'' eylemi 2008'de küresel özellik kazanarak, 88 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.''Dünya Saati'' eylemi, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan Samoa adalarındaki bazı büyük yapıların ışıklarının TSİ 10.30-11.30 arasında söndürülmesiyle sona erecek. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, kampanyaya Türkiye'den yaklaşık 5 bin hanenin, 200'ü aşkın şirketin, İstanbul Valiliği'nin ve 7 belediyenin destek verdiğini söyledi.Baştak, 2007'de Avustralya'da başlayan eylemin, 2008'de küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen evrensel bir kampanyaya dönüştüğünü anlattı.Baştak, 2009'da 88 ülke, 4 bin kentte çok sayıda insanın 1 saat süresince ışıklarını kapattığını anımsatarak, bu yıl da 125 ülkede ''Dünya Saati'' hareketi kapsamında ışıkların söndürüldüğünü söyledi.Tolga Baştak, ''Küresel sıcaklık ortalamalarındaki artışın sanayi devrimi öncesindekine göre 2 derecenin üzerine çıkmasını önleyemezsek, yeryüzündeki doğal sistemlerde geri dönüşü olmayan bir yıkım yaşanabilir. İklim değişikliğinin insan kaynaklı boyutu, karbondioksit emisyonlarının azaltılmasıyla önlenebilir. Emisyonları düşürmek ve diğer yandan iklim değişikliğine uyum amacıyla etkin çalışmaları acilen devreye sokmak dünyamızdaki yaşamın sürekliliği için şarttır'' diye konuştu.Baştak, kampanyaya destek veren İstanbul Valiliği, İstanbul, Eskişehir ve Antalya büyükşehir belediyeleri ile Kadıköy, Beyoğlu, Eskişehir Tepebaşı ve Balıkesir Susurluk belediyelerine teşekkür etti.Boğaziçi Köprüsü'nün dekoratif amaçlı ışıkları saat 20.30'da söndürüldü. Köprünün güvenlik amaçlı ışıkları ise devrede bırakıldı.İstanbul'daki bazı şirket binalarının ışıkları da 20.30-21.30 saatleri arasında kapatıldı.