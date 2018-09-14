Dünya gazetesinde büyük operasyon!

T24 Haber Merkezi

Türkiyenin en köklü ekonomi gazetesi olan Dünya, döviz krizinden etkilenen son yayın organı oldu. Gazetede, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 30'dan fazla kişi işten çıkarıldı.

Gazete koridorlarında işten çıkarmalara ekonomik kriz ve kağıt fiyatlarındaki artışın sebep olduğu konuşulsa da; T24'e bilgi veren kaynaklar, çok sayıda yabancı yayının Türkiye'deki dağıtımını yapan gazetenin mali durumunun döviz borçları nedeniyle sarsıldığını söyledi.

İşten çıkarmalar devam ediyor

Dünya gazetesinde, aralarında genel yayın müdürü yardımcıları İbrahim Ekinci ve Talip Aktaş, haber koordinatörü Özgür Demirtaş, sigorta yayınlarından Serhat Aligil ve muhabir Mehmet Filoğlu'nun da bulunduğu 30 dolayında kişi işten çıkarıldı.

İşten çıkarmaların devam ettiği kaydedilirken; işine son verilen 30 kişinin yaklaşık yarısının istihbarat ve grafik servisleri de dahil olmak üzere yazı işleri bölümünden; kalanların ise dağıtım ve posta ekibi dahil idari kadrodan olduğu dile getirildi.

Genel Yayın Yönetmeni, istafının eşiğinden döndü

Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın da işten çıkarmalara karşı çıktığı ve istifanın eşiğinde olduğu ancak gazetenin sahibi Dilek Demirkent'in ısrarıyla şu an için görevde kaldığı öğrenildi.