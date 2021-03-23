Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş: İktisat literatürüne katkımız oldu; hem faiz, hem kur nasıl artırılırmış, dünya aleme gösterdik

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası'nda yaşanan değişikliğe ilişkin yazısında, "Bazı yönlerden biraz(!) kaybımız varsa da en azından iktisat literatürüne katkımız oldu. Hem faiz, hem kur nasıl artırılırmış, dünya aleme gösterdik... Merkez Bankası'na güven, başkanlık koltuğunda kim oturursa otursun, artık çok zor. Bu yüzden gelecekte bugünü aramamız kaçınılmaz gibi..." ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikasının kalbinin Merkez Bankası'nda attığını ifade eden Alaattin Aktaş, "Merkez Bankası böylesine önemli bir kurumken, “Ağbal gelsin şu işleri bir toparlasın” diye daha dört ay önce bir atama yapılmış ve bunun meyveleri toplanmış, daha da toplanıyorken, yanlış bir adımda tüm kazanımların kaybedileceği biliniyorken hafta sonu operasyonuna sahi niye gerek duyuldu?

Hiç kimse tutup herhalde “Biz böyle olacağını beklemiyorduk” diyemez. Eğer bunu söyleyebilen varsa, “Kusura bakma, senin öngörün de pek zayıfmış” demek gerekir. Dolayısıyla bu yaşananlar hiç kimse için sürpriz değildir." diye yazdı.

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