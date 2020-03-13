Dünya gazetesi yazarı Alaatin Aktaş: Koronavirüs vatandaşın ekonomisini nasıl etkileyecek?

Dünya gazetesi yazarı Alaatin Aktaş, Türkiye'de iki vakanın görüldüğü yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid,-19) vatandaşın ekonomisine etkisini yazdı. Aktaş, "Korona sağlık sorunu olmanın ötesinde artık tüm dünyayı etkileyen bir ekonomik krize dönüştü. Bizde de tüm kesimler bu ekonomik sıkıntıdan bir şekilde etkilenecek." değerlendirmesini yaptı.

Aktaş, “Bir bütün halinde tüm kesimler, yani tüm ülke ekonomisi bu virüsten olumsuz etkilenecek. Bu yılki büyümemiz öngörülen düzeye ulaşamayacak, döviz gelirimiz düşük kalacak, daha fazla döviz açığı, yani cari açık verme durumu ortaya çıkacak, bunun sonucunda da kur tahminlerin üstünde yükselebilecek.” görüşünü savundu.

Aktaş, "İş alemi önünü görmek, ona göre üretim ve üretimi için tedarik planlaması yapabilmek ister. Şimdi kurun nasıl seyredeceği belli değil, ithalat yapılıp yapılamayacağı belirsiz, tedarik zinciri kopmuş, bu kılcal damarlar gibi en büyüğünden başlayıp küçük üreticiye kadar uzanan bir olumsuzluk doğurmuş. İster istemez üretim frenine basılacak. Az üreten, dolayısıyla az çalışan işveren yeni istihdamı hiç düşünmeyecek, hatta mevcut çalışan sayısını bile azaltabilecek." ifadesini kullandı.

Aktaş yazısında şunları kaydetti:

Böyle dönemlerde en rahat çalışan grubu hiç tartışmasız devlet memurları. İş garantileri var çünkü. Üretimin duraksadığı ya da kısıldığı bir dönemde özel sektörde çalışanların yürekleri ise haliyle pır pır edecek.

Bir de henüz işi olmadığı için çalışamayan kesim var ki, onlar bu dönem iş bulma yönünden çok şanssız sayılır. Türkiye ekonomisinin bu yıl toparlanacağı ve yeni iş alanlarının biraz olsun artabileceği umudu vardı ama şimdilik o umut da yok oldu.

Türkiye’de emeklilerin zaten hangi koşullarda geçimlerini sürdürdükleri malum. Şimdi virüsün doğrudan etkisi kadar, kullanılacak ve istismar edilecek etkisiyle de fiyatlar daha hızlı artış gösterebilecek ve geçim zorluğu artacak. Tüketim genel anlamda biraz daha kısılacak ve ele geçen para ancak gıda harcamalarına yeter hale gelecek..

Ekonomide de kaplar bileşiktir

Bileşik kaplar teorisi basit bir fizik kuralı gibi görülür. Oysa bu yalnızca bir fizik kuralı değildir; aynı zamanda ekonominin de temel kurallarından biri sayılır.

Korona ile ortaya çıkan ekonomik olumsuzluktan hemen herkes nasibini alacaktır. Tüketim yavaşlayacağı için üretim sekteye uğrayacak; işletmeler üretimdeki sıkıntı yüzünden istihdamı artırmayacak ya da azaltacak, bu da dönüp dolaşıp yine tüketimi etkileyecek ve bu kısır döngü devam edecektir.

Kimse bu süreçten yara almadan çıkacağını sanmasın. Tek istisna var tabii ki; yoğun talep gören ürünlere fahiş zam yapmaya utanmayan fırsatçılar.

Kamu bunları denetlemeye başlamış! Günaydın!

Yöneticilik bazı şeyler olup bittikten sonra farkına varmak değil, olacakları öngörebilmektir zaten.

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