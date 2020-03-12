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Dünya gazetesi köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi

12 Mart 2020 16:13

Antalya'nın Alanya ilçesinde Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşine bıçak çekip, para isteyen 2 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

Kerim Ülker ve eşi, çağırılan polis ekiplerine ifade vererek, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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