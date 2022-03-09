Dünya gazetesi: Ayçiçek yağı ihracatı yasaklandı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi, Türkiye’de ayçiçek yağında arz sorununu başlattı. Alınan kararla Ayçiçek yağı ihracatı yasaklandı. Ayçiçek yağının yanı sıra soya yağı, ayçiçeği tohumu, aspir, pamuk tohumu yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı ve margarin ihracatı da durduruldu.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı’nın 27 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımladığı ‘Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatı yasakladı. Tebliğ kapsamında daha önce daha zeytinyağı, kırımızı mercimek ve fasulyeye ürünleri ihracatı da yasalanmıştı.

Azak Denizi’deki gemiler harekete geçti

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Azak Denizi’nde bekleyen Türk gemileri harekete geçti. Rus tarafından gemilerde yapılan kontrollerden sonra gemilere izin verildiğini belirten sektör temsilcileri, bu tüm bu gelişmelere rağmen Kerç Boğazı’ndan henüz geçen gemilerin olmadığını ifade ediyor.

İhracat yasağı getirilen ürünler

-Soya yağı ve fraksiyonları (Sadece gıda amaçlı ihracat başvuruları)

-Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları

-Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları

-Mısır yağı ve fraksiyonları

-Margarin