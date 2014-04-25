T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya Fikri Mülkiyet Günü yarın kutlanacak

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisan tüm dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanıyor

25 Nisan 2014 14:34

Dünya Patent Örgütü (WIPO) tarafından 2000 yılından itibaren 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanıyor. Her yıl fikri mülkiyetin önem ve değerini gündeme taşımak için yeni bir tema belirleyen WIPO, bu yılki teması “Global Tutku”.  Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut“Global Tutku” temasının aslında yenilikçiliğin en önemli getirisi olan kalıcılığa dikkat çektiğini söyledi.

 

İnovasyon Kalıcıdır

 

WIPO’nun 2014 yılı için belirlediği “Global Tutku” temasının aslında yenilikçiliğin en önemli getirisi olan kalıcılığa dikkat çektiğini söyleyen Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut, “Her yıl 26 Nisan’da kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nün, Fikri Mülkiyet Haklarının yeni yeni benimsendiği ülkemiz için, bir gün değil, akılda kalıcılığı ve bilincin yerleşmesi açısından ‘Patent Haftası’ olarak kutlanması gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda bir çatı altında toplandığımız Türkiye Patent Harekâtı kapsamında, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok üniversite, sivil toplum kuruluşu ve sanayici iş adamlarımızla birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yıl boyunca düzenlediğimiz bu tip etkinliklerden aldığımız geri dönüşlerin bizleri oldukça memnun ettiğini ve her geçen gün büyüyen bir aile olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bu bilincin artmasında bizlerin yanında olan ortaklarımızla birlikte, buluşları ve fikirleriyle ülkemizin gelişmesinde önemli rol oynayan tüm üretenlerin “26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü” kutlu olsun” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

patent günücumhur akbulutadres patentgenel müdürüdünya fikri mülkiyet günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24