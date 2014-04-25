Dünya Fikri Mülkiyet Günü yarın kutlanacak

Dünya Patent Örgütü (WIPO) tarafından 2000 yılından itibaren 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanıyor. Her yıl fikri mülkiyetin önem ve değerini gündeme taşımak için yeni bir tema belirleyen WIPO, bu yılki teması “Global Tutku”. Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut, “Global Tutku” temasının aslında yenilikçiliğin en önemli getirisi olan kalıcılığa dikkat çektiğini söyledi.

İnovasyon Kalıcıdır

WIPO’nun 2014 yılı için belirlediği “Global Tutku” temasının aslında yenilikçiliğin en önemli getirisi olan kalıcılığa dikkat çektiğini söyleyen Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut, “Her yıl 26 Nisan’da kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nün, Fikri Mülkiyet Haklarının yeni yeni benimsendiği ülkemiz için, bir gün değil, akılda kalıcılığı ve bilincin yerleşmesi açısından ‘Patent Haftası’ olarak kutlanması gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda bir çatı altında toplandığımız Türkiye Patent Harekâtı kapsamında, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok üniversite, sivil toplum kuruluşu ve sanayici iş adamlarımızla birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yıl boyunca düzenlediğimiz bu tip etkinliklerden aldığımız geri dönüşlerin bizleri oldukça memnun ettiğini ve her geçen gün büyüyen bir aile olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bu bilincin artmasında bizlerin yanında olan ortaklarımızla birlikte, buluşları ve fikirleriyle ülkemizin gelişmesinde önemli rol oynayan tüm üretenlerin “26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü” kutlu olsun” şeklinde konuştu.