Dünya faiz indirimine sarıldı

Doların Japon Yen’i dışında diğer para birimlerine karşı değer kazandığı bu dönemde, ülkeler birbiri ardına faiz indirimi sinyali vermeye başladı. Dün Güney Kore faiz indirimine giderken, ABD Merkez Bankası (FED) ile Avrupa Merkez Bankası’nın da (ECB) bu kervana katılacağı beklentileri arttı.



Kasımda bekleniyor



ECB Başkanı Jean-Claude Trichet, bankanın kasımda yapacağı toplantıda, yüzde 3.75 olan faiz oranını düşürmesi olasılığı bulunduğuna işaret ederek, petrol gibi emtiaların fiyatlarının düşmesinin enflasyonist baskıları azaltması yüzünden faiz indiriminin bir seçenek olduğunu söyledi. Ham petrol fiyatlarının varil başına 64 doların altına inmesinin ekonomik durgunluğun bir göstergesi olduğu belirtildi.



Kamu parasıyla canlılık



Bu arada krize karşı bir önlem de İngiltere’den geldi. İngiltere Başbakanı Gordon Brown, küresel kriz nedeniyle ülke ekonomisinin durgunluğa girmesini engellemek için kamu harcamalarını artırmayı planladığını açıkladı. Brown, talebi artırmak için kamunun yatırım ve harcama yapması gerektiğini belirterek, "Bunun için de devletin borçlanması gerekiyor" dedi.



Belçika yine banka kurtardı



Öte yandan zora giren bankaları Fortis ve Dexia’yla sigorta şirketi Ethias’ı kurtarmak zorunda kalan Belçika, dün de hisselerinin hızla değer kaybetmesi nedeniyle son büyük bankası KBC’ye de 3.5 milyar Euro sermaye aktarma kararı aldı.

