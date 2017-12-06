Dünya Engelliler Günü kapsamında İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ı ziyaret ettiler

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, yüzme branşında Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden polis çocuklarından oluşan, \"engin gönüllü\" öğrencilerle buluştu.

Emniyet Müdürü Çalışkan, bugün Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde ki makamında ‘03 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında yüzme branşında Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden İstanbul’da görevli polis memurlarının çocuklarından oluşan engin gönüllü öğrenciler ve ailelerini ağırladı. Çalışkan, kendini ziyaret eden öğrencilerle uzun süre sohbet ederek yüzme branşında kazandıkları başarılar hakkında bilgi aldı. Çalışkan, ziyaret kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

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