Dünya ekonomisinin yeni patronu

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ABD’de, yeni Başkan Obama, Hazine’nin başına FED’in New York Başkanı 47 yaşındaki Japonca ve Çince bilen, IMF’de görev yaptığı için Türkiye ekonomisini yakından tanıyan Timothy Geithner’i atamaya hazırlanıyor.



“Obama Hazine Bakanı’nı belirledi” iddiası Dow Jones’un hızlı toparlanmasını sağladı. Endeks önceki gün 494,37 puan artışla (yüzde 6.55) 8 bin 046,66 puana çıktı. Dow Jones, 3 gün önce yüzde 5.07 gibi büyük kayıpla son 5.5 yılın en düşük düzeyine inmişti.

