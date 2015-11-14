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Dünya Diyabet Günü yürüyüşü gerçekleşti

Kocaeli'nde yapılan yürüyüşe geniş katılım gerçekleşti

14 Kasım 2015 21:54

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı ve Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen yürüyüş gerçekleşti.

Kocaeli’nde gerçekleşen yürüyüşe diyabetli çocuklar ve aileleri, hekimler, hemşirelerden oluşan 200 kişi katıldı.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, diyabetin tedavisi olmadığını söylerken şarlatanlara kanılmamasını gerektiğini belirten Vakıf Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, “İyimser olun. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ilaçlar kadar önemlidir-Abur-cubur ve suni tatlandırıcılı ürünlerden uzak durun. Diyabetli çocuklar da kendi yaşıtları gibi her türlü yaşam aktivitesine katılabilir, eğitimlerini, spor yaşamlarını sürdürebilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ve yine herkes gibi mesleklerini başarılı bir şekilde yapabilir” dedi.

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