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Ekonomi

Dünya devinden Yeni Rakı'ya 2.5 milyar dolar

Dünyanın en büyük içecek firması olan Dieago, Mey İçki'ye talip oldu.

10 Aralık 2010 02:00

T24 - Dünyanın en büyük içecek firması olan Dieago, Mey İçki'ye talip oldu. Reuters'ta yer alan habere göre, Diageo, Mey İçki için 2.5 milyar dolara kadar bir bütçe ayırdı. Mey İçki, Tekel'in alkollü içecekler bölümünü 2004 yılında 292 milyon dolara alıp 2006 yılında TPG Capital'e 800 milyon dolara satmıştı.

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, görüşmeler şu anda henüz başlangıç aşamasında ve sonuçlanıp sonuçlanmayacağı kesin değil. Diego bu satın alma ile hızlı gelişen piyasalara girmek istiyor.

Türkiye'nin en büyük alkollü içki üreticisi olan Mey İçki'nin 50 binden fazla satış noktası bulunuyor. Mey İçki ayrıca son dönemde rakıyı yurtdışına taşıma çabaları ile dikkat çekiyor.


6 yıl önce 292 milyon dolardı

Mey İçki, Tekel'in alkollü içecekler bölümünü 2004 yılında 292 milyon dolara satın almıştı. 2006 yılında ise ABD'li bir fon olan TPG Capital, Mey İçki'yi yaklaşık 800 milyon dolara devralmıştı.

Eğer satış işlemi 2.5 milyar dolara gerçekleşecek olursa, Tekel'in değeri 6 yılda 9 kata yakın artmış olacak.

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