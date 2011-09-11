-Dünya Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 3 altın madalya ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - 27. IAAF Dünya Dağ Koşuları Şampiyonası, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapıldı. 4 kategoride yapılan şampiyonada milli sporcular, başarılı bir performans sergileyerek, 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Genç bayanlarda 45 km'lik yarışta Türk sporcu Çeşminaz Yılmaz birinciliği elde ederken, Genç Erkeklerde de 9 km'lik yarışta bitişe ilk ulaşan isim Türk sporcu Adem Karagöz olurken, Murat Orak ise yarışı 3. sırada bitirdi. Büyük bayanlarda Türkiye, altıncığılı elde ederken, Büyük Erkeklerde 12 km'lik yarışta 5 kere Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Ahmet Arslan, ABD'li Max King'in ardından ikinci oldu. Arslan, bu şampiyonada elde ettiği 102 puanla toplam puanını 287'ye çıkarırken, Dünya Grand Prix sıralamasında 1. Lig'e yükseldi. Bu arada cumartesi günü yapılan Dünya Dağ Koşuları Birliği Genel Kurulu'nda Türkiye Atletizm Federasyonu Üyesi Erhan Başoğlu, 2 yıllığına bir kez daha yönetim kurulu üyeliğine seçilme başarısı gösterdi. Milli Takım Kafilesi, yarın yurda dönecek.