Dünyada Koronavirüs vaka sayısı 56 milyona yaklaşıyor

Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 55 milyon 943 bini geçti. Dünya genelinde 1 milyon 343 bin 388 kişi hayatını kaybetti. 38 milyon 963 bin 786 kişi ise virüsü yenerek iyileşti.



CNN'in haberine göre, Koronavirüsün Japonya’da tekrar yükselişe geçmesi, başkent Tokyo’nun yerel yönetimini harekete geçirdi ve alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Şimdiye dek doğrulanan yaklaşık 35 bin vakayla salgından en fazla etkilenen bölge olan Tokyo'da bugün 493 yeni enfeksiyon tespit edildi.



Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 474 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 130 bin 993'e yükseldi.



Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 166 bin 699'a, 35 bin 294 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 911 bin 758'e yükseldi.



Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede ölü sayısı 99 bin 26 oldu. Toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 153'e, iyileşenlerin sayısı da 757 bin 951'e yükseldi.