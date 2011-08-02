-DÜNYA DA "ŞİŞMANLIYOR" ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Sadece dünyalılar değil, üzerinde yaşadıkları yerküre de "şişmanlıyor". Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, uydu görüntüleri, su kütlelerinin yer değiştirmesi nedeniyle Dünya'nın "göbeklendiğini" ortaya koydu. Kendi ekseninde dönmesinin de etkisiyle kutup bölgelerinde biraz "basık" olan yerkürenin, Grönland ve Antarktika'daki buzulların erimesi nedeniyle ekvator bölgesinde giderek kalınlaştığı belirtildi. Araştırmaya katılan uzay mühendisi Steve Nerem, 22 bin yıl öncesine kadar kuzey kutbunun kilometrelerce uzanan buzlarla kaplı olduğunu belirtti. Kütlesi sudan daha ağır olan buzun erimesinin ardından altındaki yerkabuğunun biraz dolgunlaştığını ifade eden Nerem, bu nedenle dünyanın giderek yuvarlaklaştığını kaydetti. Buzulların erimesiyle kutuplardaki baskının azalması ve bu sayede Dünya'nın orta bölümünde "zayıflaması" bekleniyordu. Aslında bilimadamları yıllarca yerkürenin orta bölümünde "inceldiğini" gözlemledi. Ancak 1990'lardan itibaren Dünya orta bölümünde "şişmanlamaya" başladı; tıpkı alt ve üst taraftan bastırılan bir top gibi. Bu değişikliğin nedeni ise buzulların erimesiyle oluşan su kütlelerinin Dünya'nın dönüşüyle birlikte ekvator bölgesine itilmesi. Ekvator civarındaki su seviyesinin yükselmesiyle de yerkürenin "beli" kalınlaşıyor. Grönland ve Antarktika'daki buzulların erimesi sonucu yılda 382 ton buz kütlesi yok oluyor. Oluşan suyun büyük miktarı ekvatora doğru çekiliyor. Böylece her on yılda bir bu bölge 70 santimetre kalınlaşıyor.