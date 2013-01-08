Dünya çocukları cetvelle sıra dayağına çeken bu adamı konuşuyor

İnternet'te sosyal paylaşım sitesi 'facebook' üzerinden paylaşılan ve bir kişinin elinde cetvelle çocukları sıra dayağına çektiği görüntü izleyenlerin tepkisini çekti.

Arapça konuşulan görüntülerde masada oturan kişi tek tek yanına çağırdığı çocukların defterlerini kontrol ederek ellerini uzatmasını istiyor ve cetvelle vuruyor.

Kişi korku ve panik içerisinde bekleyen, yaşları 5 ile 7 arasında değişen çocukların sırtlarına hatta kafalarına vuruyor.

Gözyaşları içerisinde ağlayan çocukları zorla tutarak cetvelle dövmeye devam ediyor.

Görüntüleri çekenlerin ise çocuklar ağlarken gülmeleri dikkat çekiyor.

Yanına gelen bir çocuğun saçlarından tutarak elindeki cetvel ile sırtına ve kafasına vurması uyguladığı şiddetin boyutlarını gösteriyor.