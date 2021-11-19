Dünya Çocuk Hakları Günü'nde söyleşi: Bir savunucu Dilek Kumcu anısına; "çocuk haklarını savunmak"

Dünya Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım'da, geçtiğimiz 28 Mayıs'ta hayatını kaybeden CHP TBMM Grubu hukuk danışmanı, avukat Dilek Kumcu anısına “Bir savunucu Dilek Kumcu Anısına – Çocuk Haklarını Savunmak” etkinliği yapılacak.

Kumcu'nun sevenleri, dostları ve hak örgütleri tarafından yarın saat 12.00'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak olan etkinlikte; Çocuk Hakları Merkezi’nden Ezgi Koman, gazeteci - yazar Gökçer Tahincioğlu, hukukçu Kasım Akbaş ve eski milletvekili - hukukçu Rıza Türmen konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikle ilgili açıklamada, “Yaşam enerjisi, dünyayla ilişkisi, aklı, gücü ve mücadelesiyle hepimize model olan arkadaşımız, dostumuz, çocuk hakları savunucusu, hukukçu, CHP TBMM Meclis Grubu Hukuk Danışmanı, Uluslararası Af Örgütü yöneticisi, ‘Gündem: Çocuk!’ Derneği üyesi Dilek Kumcu'yu 28 Mayıs 2021'de kaybettik. Anısına, bu yıl 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'nü, onunla birlikte anacağız" bilgileri verildi.