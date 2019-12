-DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kyoto protokolüne ve diğer uluslararası sözleşmelere taraf olan Türkiye'nin, her zaman olduğu gibi çevre sorunlarının çözümü konusunda aktif rol oynamaya devam edeceğini, uluslararası sorumluluklarını yerine getireceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, Dünya Çevre Günü mesajında, sağlıklı, yaşanabilir, yeşil, daha güzel bir dünya için üzerinde durulması gereken en öncelikli konulardan birinin de çevre olduğunu belirtti. Gerekli önlemler alınmazsa başta iklim değişikliği olmak üzere çok ciddi küresel çevre sorunlarının, insanlığın geleceğini tehdit edeceğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti: ''Dünya, sınırsız ve ölçüsüz tüketime dayanan bir ekonomik büyüme yerine, çevre değerleri ile kalkınmayı dengeleyen sürdürülebilirlik ilkesini hayata geçirebilmelidir. Küresel çevre tehditlerine karşı koymak, tüm dünyanın sorumluluğudur. Ülkelerin kendi halklarını değil tüm dünya insanlarını ve onların haklarını düşünerek hareket etmesi, bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Bu nedenle uluslararası işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Özellikle gelişmiş ülkelerin, en az gelişmiş ülkelere çevre sorunlarının çözümü konusunda destek vermesi de önemli bir gerekliliktir. Kyoto protokolüne ve diğer uluslararası sözleşmelere taraf olan Türkiye, her zaman olduğu gibi çevre sorunlarının çözümü konusunda aktif rol oynamaya devam edecek, uluslararası sorumluluklarını yerine getirecektir. Ülkemizde son yıllarda sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, medyamızın çevre konusundaki duyarlılığı, çocuklarımızda önemli bir çevre bilincinin oluşmaya başlaması, bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır. Çevre sorunları konusunda yapılan çalışmaları desteklemeye, yakından takip etmeye ve himayeme almaya devam edeceğim. Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN: Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladığı bildirildi. Türkiye'nin, barındırdığı biyolojik çeşitlilik bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Nadir canlı türlerine ev sahipliği yapan ülkemizdeki bu zenginliği, sadece bizim değil bütün dünyanın ve gelecek nesillerin ortak mirası olarak görüyoruz. Onun için, bugün küresel ısınma ve kuraklık gibi tüm dünyayı etkisi altına alan çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı, her şeyden önce bir insanlık görevi sayıyoruz. Zira tabiatı korumak, tüm insanlığı ve tüm canlı varlığını korumaktır, topyekun dünyamızı himaye etmektir. Bizim anlayışımıza göre her insan, her canlı, dengeli, doğal bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. İktidarımız süresince bu şuurla bu sorumlulukla görev üstlendik; şehirlerimizdeki doğal dokuyu korumak, çevreyle dost ve modern kentler oluşturmak, daha yaşanılır bir Türkiye inşa etmek için canla başla çalıştık. Bu kapsamda 2003'te 33 olan Milli Park sayımızı 41'e, 17 olan tabiat parkı sayımızı 42'ye ulaştırdık. 69 il merkezi ve 20 ilçe merkezinde toplam 89 Kent Ormanı kurduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma hamlesini başlattık. Dünya genelinde orman varlığı azalırken, orman varlığını arttıran nadir ülkeler arasında yer aldık. İnanıyorum ki Türkiye, 'cennet vatan' vasfına yakışır bir şekilde, gelecekte çok daha yaşanılır bir ülke haline gelecektir. Bu itibarla daha güzel, daha sağlıklı, daha temiz bir gelecek arzusuyla Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.'' -ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI YILDIZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, ''Türkiye'de çevreye, enerjiye, kültür ve tabiat varlıklarına, turizme, içinde bulundukları ve geliştirmeye çalıştıkları sektörlerin hepsine ayrı ayrı dikkatli ve saygılı davrandıklarını'' ifade etti. Taner Yıldız, ''Hele hele enerji üretim santralleriyle alakalı konularda, Çevre Bakanımızla beraber iç içe, bütün kaynaklarımızı harekete geçirebilecek, özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı harekete geçirecek bir yapıyı kurguluyoruz. Ama çevreye ve yeşile saygılı olarak'' dedi.