Küresel gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünya genelinde toplam gıda ithalatının, emtia fiyatlarındaki Covid-19 krizi kaynaklı artış ve güçlü talep ile, 2021'de yüzde 12 artışla 1,72 trilyon dolara tırmanması bekleniyor.

Açıklanan FAO Gıda Görünüm Raporuna göre nakliye ücretini içinde barındıran dünya gıda ithalat maliyeti 2020'de 1,53 trilyon dolar düzeyindeydi.

Rapora göre salgın boyunca tarım ürünleri ticaretinde yaşanan büyüme gıda tüketiminin esnek bir yapısı olmadığını ve uluslararası piyasaların dayanıklılığını gösterdi. Ancak 2020'nin sonundan beri devam eden fiyat artışları daha az gelişmiş ithalata bağımlı ülkeler için risk oluşturuyor.

FAO'nun 3 Hazıran'da açıkladığı verilere göre, dünya gıda fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.8, yıllık bazda da yüzde 39.7 yükselerek, Eylül 2011'den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

FAO'dan yapılan açıklamada, dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda olmasına rağmen, Mayıs'taki küresel gıda fiyatlarındaki aylık artış hızı, 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek düzeyine ulaştığına dikkat çekildi.

FAO'nun derlediği, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, Nisan'daki 121.3 düzeyinden Mayıs'ta 127.1'e çıktı.





